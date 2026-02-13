Golcüler ön plana çıkacak

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'un gol yollarında güvendiği isimler Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi olacak. Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu öne çıktı. Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Ayrıca Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.