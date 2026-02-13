CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Golcüler ön plana çıkacak

Golcüler ön plana çıkacak

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'un gol yollarında güvendiği isimler Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi olacak. Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu öne çıktı. Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Ayrıca Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
Golcüler ön plana çıkacak

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'un gol yollarında güvendiği isimler Paul Onuachu, Felipe Augusto ve Ernest Muçi olacak. Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada rakip fileleri 41 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu öne çıktı. Onuachu, forma giydiği 18 karşılaşmada 15 golle takımının en skorer oyuncusu olurken, gol krallığı yarışında da zirvede yer aldı. Ayrıca Augusto 20 maçta 9, Ernest Muçi de 18 maçta 9 kez fileleri havalandırdı.

G.Saray'ın 3 yıldızına yakın takip!
G.Saray evinde hata yapmak istemiyor
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
CHP'li İBB'nin sözde kreşi | Bakan Göktaş açıkladı: "Denetimden kaçmak için isim değiştirdiler"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den tarihi karar! Tam 6 futbolcu ve transfer...
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 01:03
Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! Arsenal Brentford deplasmanında 2 puan bıraktı! 00:59
UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! UEFA Uluslar Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu! 00:30
Montella kura çekimi sonrası konuştu! Montella kura çekimi sonrası konuştu! 00:30
F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... F.Bahçe için flaş Lewandowski iddiası! Nisan ayında... 00:30
Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! Ertuğrul Doğan'dan F.Bahçe derbisi sözleri! 00:30
Daha Eski
Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! Adalı'dan yeni transfer için önemli açıklama! 00:30
Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! Anadolu Efes'ten üst üste 3. zafer! 00:30
F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! F.Bahçe'ye Levent Mercan müjdesi! 00:30
Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! Trabzonspor-F.Bahçe maçının hakemi açıklandı! 00:30
Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! Icardi ile sözleşme uzatılacak mı? Dursun Özbek açıkladı! 00:30
F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin istediği yıldıza Beşiktaş kancası! 00:30