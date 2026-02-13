Dev maça Halil Umut Meler

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran ve Melih Aldemir yapacak. VAR ve AVAR hakemleri ise maç günü açıklanacak. Halil Umut Meler, iki sezon önce oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.