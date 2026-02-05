Trabzonspor Aral Şimşir için fiyat yükseltti! İşte yapılan yeni teklif

Kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Olaigbe Konyaspor'a gitti. Cihan Çanak, Gençlerbirliği'ne kiralandı. Kanat da oynayabilen Sikan da Anderlecht'e satıldı. Zubkov'un da sakatlanması keyifleri kaçırdı. Normalde sol kenara yabancı takviyesi gerçekleştirecek Fırtına, bir de yerli almaya karar vermişti. İlk hedef Aral Şimşir. Daha önce de istenen hatta 2022'de Fırtına'nın kapısından dönen gurbetçi için geçtiğimiz haftalarda 8 milyon euro seviyelerinde teklif yapılmıştı. Midtjylland ise bu rakamı geri çevirmişti. Karadeniz devi, bir kez daha şartları zorlama kararı alırken, bonuslarla birlikte teklif 10 milyon euro'yu geçti. Her iki kenarda ve forvet arkasında görev yapan milli oyuncu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atarken, 15 asist yaptı.