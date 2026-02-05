CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Aral Şimşir için fiyat yükseltti! İşte yapılan yeni teklif

Trabzonspor Aral Şimşir için fiyat yükseltti! İşte yapılan yeni teklif

Trabzonspor, 23 yaşındaki sol kanat için bir kez daha şartları zorlama kararı alırken, Midtjylland’a yapılan teklif de bonuslarla 10 milyon euro’yu geçti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Trabzonspor Aral Şimşir için fiyat yükseltti! İşte yapılan yeni teklif

Kanat bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Olaigbe Konyaspor'a gitti. Cihan Çanak, Gençlerbirliği'ne kiralandı. Kanat da oynayabilen Sikan da Anderlecht'e satıldı. Zubkov'un da sakatlanması keyifleri kaçırdı. Normalde sol kenara yabancı takviyesi gerçekleştirecek Fırtına, bir de yerli almaya karar vermişti. İlk hedef Aral Şimşir. Daha önce de istenen hatta 2022'de Fırtına'nın kapısından dönen gurbetçi için geçtiğimiz haftalarda 8 milyon euro seviyelerinde teklif yapılmıştı. Midtjylland ise bu rakamı geri çevirmişti. Karadeniz devi, bir kez daha şartları zorlama kararı alırken, bonuslarla birlikte teklif 10 milyon euro'yu geçti. Her iki kenarda ve forvet arkasında görev yapan milli oyuncu, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 8 gol atarken, 15 asist yaptı.

F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine!
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! F.Bahçe'de sıra geldi forvet transferine! 01:03
G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti G.Saray yeni transferini açıkladı! İşte maliyeti 01:01
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 01:01
G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! G.Saray'dan savunmaya Cezayirli hamle! 01:01
Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! Okan Buruk: Transfer limitini delenler var! 01:01
Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... Buruk'tan flaş sözler: Çok fazla transfer yapınca... 01:01
Daha Eski
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti G.Saray kupada 3'te 3 yaptı! İşte maçın özeti 01:01
N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da 01:01
Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti Hyeongyu Oh resmen Beşiktaş'ta! İşte maliyeti 01:01
Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama Kante'ye F.Bahçe taraftarlarından coşkulu karşılama 01:01
Mauro Icardi'den transfer açıklaması! Mauro Icardi'den transfer açıklaması! 01:01