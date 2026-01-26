Trabzonspor'da Christ Oulai gelişmesi! İlk resmi girişim Ada devinden

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor’un Türkiye içine satmama kararı aldığı Christ Oulai için Avrupa devlerinin düellosu sürüyor. PSG'nin yetenekli oyuncuyu 5 maçta takip ettiği öğrenilirken ilk resmi girişim Manchester City'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor formasıyla sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, kariyerinde dev bir sıçrama yapabilir. Yönetimin oyuncunun lig içi rakiplere güç katmaması adına aldığı, "Türkiye içine satış yok" kararı sonrası, İngiliz devi Manchester City, ilk resmi girişimi gerçekleştiren kulüp oldu. Ancak henüz Trabzonspor'a istenilen düzeyde bir resmi teklif yapmayan İngiliz ekibinin, yeni bir öneri daha yapması bekleniyor.

YÖNETİM 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Trabzonspor'un yaklaşık 5 ay önce 5.5 milyon euroya aldığı oyuncuya minimum 40 milyon euro değer biçtiği öğrenildi. Chelsea'nin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve her an bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalabileceği belirtiliyor. Takvim'in haberine göre Fransız devi PSG'nin ise Oulai'yi 5 kez canlı izlemek için Türkiye'ye özel scout ekipleri gönderdiği öğrenildi. Bu arada Ouali de daha önce yaptığı bir açıklamada hayalindeki takımın PSG olduğunu söylemişti.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
