Trabzon Süper zirve aşkına! İşte Fatih Tekke'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor ile Kasımpaşa bu akşam Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Papara Park'ta karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maçta Ali Yılmaz düdük çalacak. 18 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 38 puan toplayan bordo-mavililer 3. sırada bulunuyor. Geçen hafta Kocaelispor'u 2-1 yenen Karadeniz devi, çıkışını sürdürmek istiyor. Sakat olan Saviç, Vişça, Baniya ile cezalı Mustafa Eskihellaç yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Kerem, Cem, Ben Ouanes, İrfan Can, Diabate, Gueye.

KASIMPAŞA KAZANAMIYOR

Konuk ekip Kasımpaşa da ligde oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi yaşarken, 16 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçında galibiyet alamayan ve küme düşme hattına gerileyen lacivert-beyazlı ekip, ligin ikinci yarısına Antalyaspor beraberliğiyle başladı. Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Rodrigo Becao'nun ise bu akşam maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

ONUACHU 41 GÜN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun bugünkü karşılaşmada görev alması bekleniyor. En son 12 Aralık'ta Göztepe deplasmanında oynayan Onuachu, ligde 3 maç aradan sonra takımda yer alabilecek. Nijeryalı yıldız forvet, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, Süper Kupa'da da 1 maç olmak üzere toplamda 6 resmi maç sonra formasına kavuşacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışması ile sona erdi.

LOVIK'E GÖREV

Bordo-mavili takımın İtalya'nın Parma Kulübünden kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Mathias Lovik'in bu akşam forma giymesi bekleniyor. Lovik'in kart cezalısı Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda görev alacağı öğrenildi.

FIRTINA DAHA ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında ligde oynanan 33 maçın 15'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 58 kez havalandırırken, lacivert-beyazlılar da 42 golle karşılık verdi.

İÇ SAHADA YENİLGİSİZ

Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor. Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi. Fırtına, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna emin adımlarla devam etmenin mücadelesini verecek.