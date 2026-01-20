Trabzonspor'a forvet müjdesi! Karlsbakk apronda

Fırtına, Daniel Karlsbakk transferi için de geri sayıma geçti. Lovik ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncu ile kulübünden izin alınarak 4.5 yıllık sözleşme için ön protokol hazırlandı. Kulübüyle de aradaki küçük pürüzlerin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Fatih Tekke'nin hücum hattında Onuachu'ya benzer profiller ile çalışmak istemesinden dolayı ismi gündeme gelen 22 yaşında ve 194 cm boyunda olan forvet uzun bir süre takip edildi. Takımıyla birlikte devre arasında Türkiye'de kamp yapan Norveçli forvet için, Sarpsborg ile Trabzonspor arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasını bekliyor.