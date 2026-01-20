CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a forvet müjdesi! Karlsbakk apronda

Bordo-mavililer 4.5 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı Norveçli golcüyü kısa süre içerisinde resmi olarak sonuçlandıracak ve kadrosuna katacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 Salı 16:06
Fırtına, Daniel Karlsbakk transferi için de geri sayıma geçti. Lovik ile aynı menajerlik şirketine bağlı olan oyuncu ile kulübünden izin alınarak 4.5 yıllık sözleşme için ön protokol hazırlandı. Kulübüyle de aradaki küçük pürüzlerin tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Fatih Tekke'nin hücum hattında Onuachu'ya benzer profiller ile çalışmak istemesinden dolayı ismi gündeme gelen 22 yaşında ve 194 cm boyunda olan forvet uzun bir süre takip edildi. Takımıyla birlikte devre arasında Türkiye'de kamp yapan Norveçli forvet için, Sarpsborg ile Trabzonspor arasındaki anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanmasını bekliyor.

