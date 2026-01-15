CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hamer için yeniden masada! İstenen rakam ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hamer için yeniden masada! İstenen rakam ortaya çıktı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, geçen sezon yüksek bonservis engeline takılan Gustavo Hamer için yeniden masada. Sheffield United’ın bu kez 6 milyon sterlin seviyesine inebileceği konuşuluyor. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2026 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Hamer için yeniden masada! İstenen rakam ortaya çıktı
Trabzonspor, sezon başında kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak Sheffield United'ın 15-20 milyon sterlin bandındaki yüksek bonservis talebi nedeniyle geri adım attığı Gustavo Hamer için yeniden düğmeye bastı. Sözleşmesinin son 18 ayına giren ve İngiliz ekibinde geleceği belirsizleşen Hollandalı orta saha için bu kez rakam çok daha uygun. Championship ekibinin 6 milyon sterlin civarındaki bir teklife "Evet" diyebileceği belirtiliyor. Sevilla ve Cremonese'nin de 1.69 boyundaki oyuncuyu istiyor ama bordo-mavili yönetim bu kez işi bitirmek için resmi teklif hazırlıklarına başladı. Piyasa değeri 16 milyon euro olan 28 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 20 maçta 4 gol, 3 asist üretti. Ön libero ve sol kanatta da oynayabilmesi Hamer'i cazip kılıyor.
