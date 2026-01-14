Satışlara izin çıkmadı

Yönetim kurulu 4 yıllık proje kapsamında kadro bütünlüğünü önemli bir süre korumayı düşünüyor. Bu nedenle teklif gelen 4 önemli oyuncu olan Pina, Batagov, Oulai ve Augusto'nun da takımda tutulması kararlaştırıldı. Şu an için bu futbolcular arasında en ciddi teklifi alan Augusto'nun da bu nedenle Arap yarımadasına transferi iptal oldu. Ancak kulübün önümüzdeki günlerde bu futbolculara gelen rakamlarda ciddi bir artış olması durumunda yeniden değerlendirme sürecine gireceği ve bu konuda da alınan kararın gözden geçirilebileceği öğrenildi.