Onuachu devam Oulai dönüyor

Karadeniz devinin Afrika Uluslar Kupası'na gönderdiği iki önemli isimden haberler gelmeye devam ediyor. Nijerya Milli Takımı'nın çeyrek final maçında Cezayir'i 2-0'lık skorla mağlup etmesi ile yoluna devam eden Paul Onuachu'nun geliş süresi en az 10 gün uzadı. Cezayir karşısında hiç süre almasa da Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası macerası yarı final maçıyla devam edecek. Diğer yandan, turnuvanın iddialı ekiplerinden Fildişi Sahilleri'nin Mısır'a 3-2'lik skorla mağlup olması sonucunda Oulai, Afrika Uluslar Kupası macerasını noktaladı. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgilere göre; son maçta kısa bir süre alan genç orta saha, takımının elenmesinin ardından vakit kaybetmeden Trabzon'a dönecek.