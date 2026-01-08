CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli? Futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri olan Ghislain Konan, Avrupa’da uzun yıllar forma giymiş deneyimli bir sol bek oyuncusudur. Peki, Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 19:39 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 08:48
Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli? İşte kariyeri!

Ghislain Konan, 27 Aralık 1995 doğumlu, Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerini savunmanın sol kanadında sürdüren Konan, atletik yapısı ve oyun disipliniyle tanınıyor. Avrupa kariyerinde uzun süre Fransa'da forma giyen deneyimli sol bek, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli maçlarda görev almıştır. Peki, Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GHISLAIN KONAN KİMDİR?

Ghislain Konan, 1995 doğumlu Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur. Asıl mevkisi sol bek olan Konan, zaman zaman sol kanatta da görev alabilmektedir. Fizik gücü, sürati ve savunma katkısıyla tanınan oyuncu, Afrika futbolunun yetiştirdiği önemli savunmacılar arasında gösterilmektedir.

Konan, kulüp kariyerinde özellikle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims'te gösterdiği performansla Avrupa vitrinine çıkmıştır. Ayrıca Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da düzenli oyuncularından biri olan Konan, Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde görev almıştır. Tecrübesi ve çok yönlü oyun tarzı sayesinde farklı liglerde forma giyebilecek bir profil çizmektedir.

Sol beke Konan!

