CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sol beke Ghislain Konan operasyonu

Trabzonspor'dan sol beke Ghislain Konan operasyonu

Mercato: Bordo-mavililer, daha önce de gündemine aldığı Gil Vicente'nin sol beki Ghislain Konan defterini yeniden açtı. 30 yaşındaki yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan sol beke Ghislain Konan operasyonu

Bordo mavililer, sol beke yabancı takviyesi yapacak. Sidny Cabral'ı isteyen fakat genç yıldızı Benfica'ya kaptıran bordomavililerde farklı adaylar var. Mercato sitesinin iddiasına göre bunlardan biri de Ghislain Konan... Daha önce 2 farklı transfer döneminde gündeme gelen 30 yaşındaki oyuncu, tekrar radarda. Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda olan ve Oulai'nin de takım arkadaşı olan 1.76 boyundaki futbolcu, Portekiz'de Gil Vicente forması giyiyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Konan'ın uygun bir bedelle Portekiz ekibinden ayrılma şansı var. 30 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Fırtına'nın takibinde daha genç yaşta 2 sol bekin daha olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz yaz Burgos CF'den transfer olan Ghislain Konan, Gil Vicente'nin tartışmasız, hatta vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini hızlı bir şekilde kanıtladı. Sol kanattaki istikrarlı performansları dikkat çekti.

F.Bahçe Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13