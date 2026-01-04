CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un sol beki Belçika'dan: Flavio Nazinho!

Trabzonspor'un sol beki Belçika'dan: Flavio Nazinho!

Trabzonspor, Belçika Pro Lig ekiplerinden Cercle Brugge’de forma giyen 22 yaşındaki Portekizli sol bek Flavio Nazinho için nabız yokladı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Trabzonspor'un sol beki Belçika'dan: Flavio Nazinho!

Fırtına, sol bek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, Belçika temsilcisi Cercle Brugge'de forma giyen Nazinho için nabız yokladığı öğrenildi. Dikkat çeken detay ise sezon başında kadroya katılan Augusto ve Olaigbe ile olan eski takım arkadaşlığı oldu. 22 yaşındaki Portekizli oyuncu, sol bek ve kanat bek pozisyonlarında görev alabilmesiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor. Hem savunma disiplini hem de hücuma verdiği katkıyla öne çıkan Nazinho, modern bek profiline uygun özellikler taşıyor. Bu sezon Cercle Brugge formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

4 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

Nazinho'nun Belçika ekibiyle olan sözleşmesi 2028 sezonu sonuna kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Portekizli futbolcu, kulübünün en değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Trabzonspor'un, şartları zorlamak adına resmi temaslara hazırlanabileceği konuşuluyor.

