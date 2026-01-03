CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ümit icin son hamle

Ümit icin son hamle

Bordo-mavililer stoper hamlesi olarak Alanyaspor’dan Ümit Akdağ’ı kadrosuna katmak için son girişim daha yapacak. Bu transfer sonuçlandırılmaya çalışılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Ümit icin son hamle
Yabancı stoper olarak Opoku ve Chibuike ile görüşen bordo-mavililer, ayrıca Ümit Akdağ için de girişimlerini sürdürüyor. Alanya forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve ihtiyaç duyulduğunda sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor olması nedeniyle oldukça cazip bir transfer hamlesi olarak görülüyor. İlk görüşmelerde Alanyaspor'un yüksek bonservis rakamları talep etmesi nedeniyle transfer süreci askıya alınmıştı. Yönetim yeni bir hamle yapacak. Alanya çok yüksek ücretler talep etmezse bu transfer bitirilecek.
