Ümit icin son hamle

Yabancı stoper olarak Opoku ve Chibuike ile görüşen bordo-mavililer, ayrıca Ümit Akdağ için de girişimlerini sürdürüyor. Alanya forması ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve ihtiyaç duyulduğunda sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında da oynayabiliyor olması nedeniyle oldukça cazip bir transfer hamlesi olarak görülüyor. İlk görüşmelerde Alanyaspor'un yüksek bonservis rakamları talep etmesi nedeniyle transfer süreci askıya alınmıştı. Yönetim yeni bir hamle yapacak. Alanya çok yüksek ücretler talep etmezse bu transfer bitirilecek.