Derbilerdeki büyük şanssızlık

Fırtına; G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'a karşı son iki yıldır devam eden galibiyet hasretini 2026 yılında sonlandırmak istiyor. Bordo-mavililer, 2024 yılında söz konusu takımlarla oynadığı 7 müsabakada kazanamadı. Cimbom karşısında sahasında alınan 5-1'lik mağlubiyet, Fener ve Beşiktaş derbilerinde son dakikalarda kaybedilen puanlar ile Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı gelen 3-2'lik yenilgi olumsuz etkiledi.

Karadeniz devi, 2025 yılında da derbi galibiyetine hasret kaldı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupa olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde yalnızca 2 beraberlik alabildi. Trabzonspor, 5 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi ise sezonun en ağır sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

G.SARAY DERBİSİ İLE SİFTAH İSTENİYOR

2026 yılının ilk derbisinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde pazartesi günü saat 20.30'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu olumsuz seriye son vermek istiyor. Bordo-mavili yönetim ve teknik heyet, son iki yılda derbilerde yaşanan başarısız tabloyu geride bırakmayı hedeflerken, Galatasaray derbisiyle birlikte hem psikolojik üstünlüğü yeniden kazanmak hem de uzun süredir devam eden büyük maç galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.