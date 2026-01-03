Daizen Maeda sesleri

Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat takviyesi için uzun zamandır Boga ile ilgileniyor. Ancak cuma günü flaş bir iddia gündeme geldi. Transferfeed'de yer alan habere göre bordo-mavili kulüp, Celtic forması giyen Daizen Maeda'yı renklerine bağlamak istiyor. Haberde yeşil-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı ancak 14 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Bu sezon Celtic forması ile 26 maça çıkan Japon futbolcu, 6 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

1.5 MILYON EURO'YA ALINMIŞTI

Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 1.73 boyundaki futbolcunun transfermarkt verilerine göre şu anda değeri 14 milyon euro. Maeda sol kanadın dışında 10 numara ve santrfor bölgelerinde de başarılı bir şetilde görev yapabiliyor. 2022 yılında Yokohama'dan İskoç ekibine 1.5 milyon euro'ya giden Maeda, istikrarlı ve etkili performansı ile değerini katladı ve 15 milyon euro'lara kadar çıkardı. Maeda, modern futbolda özellikle hızı, pres gücü ve bitmeyen enerjisiyle öne çıkan bir hücum oyuncusu. Bu futbolcunun alınması sorunları çözebilir.

Genel Profil

Mevki: Kanat (sağ/sol), ikinci forvet

Oyun tarzı: Tempolu, dikine, pres odaklı

Ayırt edici özellik: Patlayıcı hız ve topsuz koşular

Teknik & Fiziksel Özellikler

Hız & Sprint: En güçlü yönü. Savunma arkasına koşularda çok etkili

Pres gücü: Rakip stoper ve bekleri sürekli hataya zorlar

Dayanıklılık: 90 dakika yüksek tempoyu koruyabilir

Bitiricilik: Gelişken ama elit seviyede değil

Topla oyun: Dar alanda sınırlı, driplingi daha çok hızına dayanır

Pas oyunu: Basit oynar, oyun kurucu bir kanat değildir

Oyun Zekası

Koşu zamanlaması: Çok iyi

Disiplin: Takım taktiğine sadık

Savunma katkısı: Kanat oyuncusuna göre üst seviye