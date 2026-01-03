Adem Yeşilyurt Trabzonspor'da

Bordo mavililer, gelecek planlaması doğrultusunda bir transferi daha sonuçlandırdı. Trabzonspor, Adem Yeşilyurt'un transferi için Karşıyaka ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği belirtildi. Fırtına'nın, genç futbolcunun düzenli forma giymesi ve gelişimini sürdürmesi adına bu yönde karar aldığı ifade ediliyor. Adem, bu sezon 9 resmi karşılaşmada görev aldı. 559 dakika sahada kalan genç futbolcu, bu süreçte 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Hücum hattındaki çok yönlü oyunu, transferde öne çıkmasında etkili oldu