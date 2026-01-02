CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Oulai tüm dünyanın dilinde

Oulai tüm dünyanın dilinde

Fildişi Sahili’nin Gabon’u 3-2 yendiği mücadelede Trabzonspor’un 19 yaşındaki orta sahası Christ İnao Oulai, gösterdiği performansla ‘gecenin en iyisi’ oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Oulai tüm dünyanın dilinde

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Christ İnao Oulai, geceye damga vurdu. 19 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'maçın en iyi oyuncusu' seçildi. Merkezin dinamosu olarak görev yapan Oulai, 85 kez topla buluşarak, pas trafiğinde sahanın en çok sorumluluk alan üçüncü ismi oldu. Genç oyuncu, kısa-orta mesafede oyun kurarken 64/67 pasla yüzde 97 isabet oranı yakaladı. Oulai, 3/4 uzun top denemesinde yüzde 75 başarı, 2 kritik pas arası ve 6 sahipsiz top kazanımıyla geçiş oyunlarında belirleyici rol üstlendi. Başarılı oyuncu ayrıca 7/12 ikili mücadele kazanarak fiziksel direncini de gösterdi.

FAE: BENZERSİZ BİR FUTBOLCU

Footmercato'nun haberine göre; Fildişi Sahili A Milli Takımı Teknik Direktörü Fae, Oulai'yi benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirtti. Deneyimli hoca, genç orta sahayı takımda eksikliğini hissettikleri bir oyuncu tipi olarak tanımlarken, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha. Bizim için değerli bir tamamlayıcı parça olacak" sözleriyle oyuncunun gelişimine duydukları güveni aktardı.

OULAİ 100 MİLYON EURO OLACAK

Christ İnao Oulai, X sosyal medya platformunda da en çok konuşulan isimlerden oldu. İşte bazı yorumlar: ''PSG onu düşünmeli'', ''Oulai bomba gibi! Takip etmenizi öneriyorum'' ''Manchester City, Bayern, Barça acele edin. Oulai 100 milyon euro olacak.''

G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
DİĞER
Fenerbahçe biletini kesmişti! 4 talip birden çıktı
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
Cimbom'da son çare Ugarte!
El Karouani transferine Amrabat freni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Daha Eski
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 00:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:33