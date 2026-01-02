Oulai tüm dünyanın dilinde

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 yendiği Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Christ İnao Oulai, geceye damga vurdu. 19 yaşındaki futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'maçın en iyi oyuncusu' seçildi. Merkezin dinamosu olarak görev yapan Oulai, 85 kez topla buluşarak, pas trafiğinde sahanın en çok sorumluluk alan üçüncü ismi oldu. Genç oyuncu, kısa-orta mesafede oyun kurarken 64/67 pasla yüzde 97 isabet oranı yakaladı. Oulai, 3/4 uzun top denemesinde yüzde 75 başarı, 2 kritik pas arası ve 6 sahipsiz top kazanımıyla geçiş oyunlarında belirleyici rol üstlendi. Başarılı oyuncu ayrıca 7/12 ikili mücadele kazanarak fiziksel direncini de gösterdi.

FAE: BENZERSİZ BİR FUTBOLCU

Footmercato'nun haberine göre; Fildişi Sahili A Milli Takımı Teknik Direktörü Fae, Oulai'yi benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirtti. Deneyimli hoca, genç orta sahayı takımda eksikliğini hissettikleri bir oyuncu tipi olarak tanımlarken, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha. Bizim için değerli bir tamamlayıcı parça olacak" sözleriyle oyuncunun gelişimine duydukları güveni aktardı.

OULAİ 100 MİLYON EURO OLACAK

Christ İnao Oulai, X sosyal medya platformunda da en çok konuşulan isimlerden oldu. İşte bazı yorumlar: ''PSG onu düşünmeli'', ''Oulai bomba gibi! Takip etmenizi öneriyorum'' ''Manchester City, Bayern, Barça acele edin. Oulai 100 milyon euro olacak.''