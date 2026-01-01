CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bordo-mavili kulüp, İsrail kulübü Hapoel Petah Tikva’da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli sağ kanat Jocelin Ta Bi için resmi teklif yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Ta Bi için 3 milyon euro

Yönetim, kadroyu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, İsrail kulübü Hapoel Petah Tikva'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli sağ kanat Jocelin Ta Bi için resmi teklif yaptı. Bu sezon forma giydiği 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 1.75 boyundaki yıldızın bonservisi Maccabi Netanya kulübünde. 20 yaşındaki futbolcu için Maccabi 3 milyon euro talep etti. Pazarlıklar sürüyor.

TRABZONSPOR PEŞİMİZİ BIRAKMIYOR

Trabzonspor''un ocak ayı transfer çalışmaları yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da yankı uyandırmaya başladı. Bordo-mavililerin Jocelin Ta Bi için yaptığı teklif, İskoç kulübü Celtic cephesinde de gündem oldu. Celtic odaklı yayın yapan 67hailhail isimli internet sitesi, transfer gelişmesini haberleştirirken dikkat çeken bir yorumda bulundu. Haberde, "Trabzonspor just won't leave us alone, it seems" ifadesine yer verildi. Bu söz Türkçe'ye "Görünüşe göre Trabzonspor peşimizi bırakmıyor" ya da "Anlaşılan Trabzonspor bizi rahat bırakmayacak" şeklinde çevriliyor.

ÇIKAN HABERLERİN ARKASINDAKİ NEDEN

İskoç basınının Trabzonspor haberlerinin arkasında, yalnızca Jocelin Ta Bi transferi değil, Trabzonspor'un Columbus forması giyen Filistinli forvet Wessam Abou Ali ile de ilgilenmesi yatıyor. 6 milyon euro piyasa değerine sahip olan Abou Ali, hem Trabzonspor'un hem de Celtic'in radarında bulunuyor.

40

Hapoel Petah Tikva ile 40 maça çıkan Ta Bi, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

