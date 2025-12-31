CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Sürpriz isim Jocelin Ta Bi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Bordo-mavililerin, İsrail ekibi Hapoel Petah Tikva forması giyen Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Jocelin Ta Bi için teklif yaptığı öğrenildi. 20 yaşındaki genç futbolcu, sezon başında Maccabi Netanya'dan kiralık olarak Petah Tikva'ya transfer olmuştu. Bu sezon forma giydiği 12 maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan 1.75 boyundaki yıldız, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Ta Bi; hızı, çalım başarısı ve bire birdeki etkili oyunu ile öne çıkıyor. İki ayağını da şut ve driplingde etkili şekilde kullanabilen genç kanat oyuncusunun, Karadniz devi tarafından gelecek vadeden bir yatırım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Trabzonspor'un, Jocelin Ta Bi transferini için yetkilendirdiği isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor.

