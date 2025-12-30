CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Umut Nayir pazarlıkları! Galatasaray maçında...

Trabzonspor yönetimi, TÜMOSAN Konyaspor’un 32 yaşındaki forveti Umut Nayir'in transferini 5 Ocak’taki Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyor. Taraflar arasındaki temaslar hız kesmeden devam ediyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025 Salı 06:50
Yerli operasyonu doğrultusunda iç piyasada pek çok ismi radarına alan Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir'i istiyor. 32 yaşındaki forveti alternatif golcü olarak kadrosuna katmayı planlayan Fırtına, Umut'tan olumlu yanıt almıştı. Fenerbahçe'den transfer olduğu Konyaspor'da 2. sezonunu geçiren Nayir, Süper Lig'de ilk yarıyı 17 maçta 8 gol, 2 asistle tamamladı ve gol krallığı yarışında iddialı bir yerde konumlandı. Konyaspor'la görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar da Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk'u talep ediyor. Bordo mavili yönetim, Umut'u 5 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirmek için girişimlerini hızlandırdı.

