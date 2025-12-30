Trabzonspor'da Umut Nayir pazarlıkları! Galatasaray maçında...

Yerli operasyonu doğrultusunda iç piyasada pek çok ismi radarına alan Trabzonspor, Konyaspor'dan Umut Nayir'i istiyor. 32 yaşındaki forveti alternatif golcü olarak kadrosuna katmayı planlayan Fırtına, Umut'tan olumlu yanıt almıştı. Fenerbahçe'den transfer olduğu Konyaspor'da 2. sezonunu geçiren Nayir, Süper Lig'de ilk yarıyı 17 maçta 8 gol, 2 asistle tamamladı ve gol krallığı yarışında iddialı bir yerde konumlandı. Konyaspor'la görüşmeler sürerken, yeşil-beyazlılar da Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk'u talep ediyor. Bordo mavili yönetim, Umut'u 5 Ocak'taki Galatasaray derbisine yetiştirmek için girişimlerini hızlandırdı.