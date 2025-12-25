CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Jeremie Boga'nın alternatifini Almanya'da buldu!

Sol kanat transferi için öncelik Jeremie Boga’da ancak alternatifi de hazır. Fırtına, Bayer Leverkusen forması giyen sol kanat Martin Terrier ile de ilgilenmeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un sol kanat transferi için önceliği Nice'te forma giyen Jeremie Boga. Teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla transfer edilmesini istediği 28 yaşındaki oyuncu ile temaslar hızlandı. Bordo-mavili ekip, Boga'nın alternatiflerini de belirlemiş durumda. Fırtına, Bayer Leverkusen forması giyen sol kanat Martin Terrier ile de ilgileniyor. Bonservis değeri 12 milyon euro olarak gözüken 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 10 maçta 3 gol kaydetti. 1.84 boyundaki Fransız yıldızın, Alman ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

