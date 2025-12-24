CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Acil transfer!



Son 3 maçta eksik oyuncular nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonrası bordo mavili yönetim, acil transfer planı belirledi. Hedef 10-15 gün içinde direkt oynayacak 4 takviye yapmak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Acil transfer!

Son haftalarda sakatlıklar, Afrika Kupası ve cezalılar nedeniyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, sezonun ikinci yarısında zirve yarışını sürdürebilmek için 'Acil transfer planı' devreye sokuldu. Hedef 10-15 günlük sürede takıma direkt katkı yapabilecek ve 11'de oynayabilecek 4 isme imza attırmak. Yabancı kontenjanı nedeniyle transferlerin 2'sinin yerli olması da planlanıyor. Fatih Tekke, yönetime sunduğu raporda, "Ara oyuncu değil, net futbolcu almalıyız" diyerek, takımın ihtiyaçlarını sol bek, stoper, sol kanat ve forvet olarak iletti. Her bölge için en az 5 futbolcu belirlendi. Gideceklerin listesi de yönetime sunuldu.

