Son haftalarda sakatlıklar, Afrika Kupası ve cezalılar nedeniyle istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da, sezonun ikinci yarısında zirve yarışını sürdürebilmek için 'Acil transfer planı' devreye sokuldu. Hedef 10-15 günlük sürede takıma direkt katkı yapabilecek ve 11'de oynayabilecek 4 isme imza attırmak. Yabancı kontenjanı nedeniyle transferlerin 2'sinin yerli olması da planlanıyor. Fatih Tekke, yönetime sunduğu raporda, "Ara oyuncu değil, net futbolcu almalıyız" diyerek, takımın ihtiyaçlarını sol bek, stoper, sol kanat ve forvet olarak iletti. Her bölge için en az 5 futbolcu belirlendi. Gideceklerin listesi de yönetime sunuldu.