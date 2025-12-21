Hayatımın en güzel dönemi

Trabzonspor'un Manchester United'dan bir yıllığına kiraladığı kaleci Andre Onana, kulübün YouTube kanalında yayınlanan "Onana'nın bir günü' başlıklı videoda hem saha içindeki çalışma temposunu hem de Trabzon'daki yaşamına dair açıklamalarda bulundu. Şehirle kurduğu bağa ve taraftarla samimi ilişkiden duyduğu memnuniyeti anlatan Onana şunları söyledi:

Trabzon hakkında çok fazla şey bilmiyorum. Şehri gerçekten seviyorum, hava harika. Denize yakın bir yerde yaşıyorum. Dürüst olmak gerekirse, hayatımın en iyi dönemlerinden biri. Yaşam tarzı açısından şu an her şey harika. Gerçekten harika.

Ne yapıyorum? Bazen şehre gidiyorum, şehirde yürümek benim için zor olsa bile ama çoğu zaman evdeyim. Deniz kenarında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Hayatın tadını çıkarıyoruz. Çok şanslıyım.

Gerçekten inanılmaz, harika. Çok mutluyum. Bana güvenin. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edemem, burada olmaktan çok mutluyum."

ARABAYI ÖNÜME KIRIYORLAR, ALIŞTIM ARTIK

Burada olduğum için çok minnettarım. Her şey için teşekkür ederim. Ama buranın yemekleri harika. Ayrıca insanlar da. İnsanlar çok iyi. Çok sıcaklar. Biliyorsunuz dokunmayı, sarılmayı seviyorlar. Ve buna alışık değildim. Başta söyledim ama sonradan anlıyorsunuz ki bu, onların size karşı sevgilerini gösterme şekilleri. Ve bu gerçekten harika bir şeye dönüştü.

Bazen araba kullanıyorum, bir araç önüme kırıyor. 'Onana dur bir fotoğraf istiyorum' İçimden 'Evet ama bunu başka bir şekilde yapabiliriz' diyorum. Ama beni görünce mutlu oluyor, ben de öyle.

Başta zordu ama artık anlıyorum. Onlar benim adamlarım, onları seviyorum ve bu duyguyu seviyorum. Çünkü çok tutkulular. Bu harika bir şey. Burada değilseniz tarif edemeyeceğiniz bir şey bu. Ama burada geçirdiğim zaman benim için mükemmel. Burada mutluyum. Farklı bir yaşam tarzı ama harika.

KAYBETTİKÇE ÖĞRENİYORSUNUZ

Onana, hayatındaki dönüm noktalarına ve kariyer yolculuğuna değinerek, "Bugün benim günüm. Onana günü. Yaptığım her şeyi size göstermek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar, beni takip edin. Çok fazla an var, hayat karar verdiğiniz anlardan ibarettir. Ve yıllar boyunca hayatımda birçok şey oldu. Her zaman söylediğim gibi; 'fedakarlık olmadan zafer olmaz'. Eğer başarısız olmazsanız, zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz. Milli takımla Dünya Kupası'na katılamadığımızda bu çok zor bir andı. Ama dünyanın sonu değildi. Şampiyonlar Ligi finalini kaybettik, hayat devam etti. İki defa Avrupa finalini kaybettik. Elbette çok şey kazandım ama tabii ki zaferler seni mutlu eder. Fakat zaferden bir şey öğrenmezsin. Bu yüzden kariyerimdeki en büyük anlar işlerin iyi gitmediği zamanlardadır. O anların tadını çıkarmaya çalışıyordum" diye konuştu.

ZOR ZAMANLARI SEVİYORUM

Sahip olduğu kariyerden dolayı çok mutlu olduğunun altını çizen Onana, "En çok keyif aldığım zamanlar zor zamanlardı. Çünkü bir şeyler öğreniyordum. Kazandığınızda her şey çok kolaydır. Herkes mutludur, hataları unuturuz. Hayat, öğrenmekten ibarettir, hata yapmaktan ibarettir, hata yapmaktan korkmamalısın. Çünkü bu hayatın bir parçasıdır. Bu yüzden tek bir an söyleyemem. Beni bugün ben yapan sayısız an var. Ve Allah'a şükürler olsun sahip olduğum kariyerden dolayı çok mutluyum" diye konuştu.