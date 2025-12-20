CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Fatih Tekke'nin "Almayı çok istiyoruz" dediği isim ortaya çıktı

Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Fatih Tekke'nin "Almayı çok istiyoruz" dediği isim ortaya çıktı

Fatih Tekke'nin "İyı bir stoper bulduk" dediği isim ortaya çıktı. Fırtına, Avusturya’da Wolfsberger forması giyen 22 yaşındaki stoperi istedi. 2027’ye kadar sözleşmesi olan Nwaiwu için kulübü 10 milyon euro talep etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Fatih Tekke'nin "Almayı çok istiyoruz" dediği isim ortaya çıktı

Trabzonspor devre arasında savunma hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Hedeflerden birisi de stoper. Çünkü birçok maçta stoper alternatifsizliği sebebiyle orta saha oyuncularını bu bölgede oynatmak zorunda kaldı. Gündemde birçok isim var ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin Beşiktaş derbisinden sonra "Almayı çok istediğimiz bir stoper var. Çok iyi bir oyuncu" dediği isim ortaya çıktı. Bordo-mavililerin, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi.

MARKET DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacının bonservis değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak Wolfsberger'in genç stoper için talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu sezon toplam 16 maça çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor. Genç ve atletik bir isim olan Nwaiwu, Karadeniz devinin transfer kriterlerine son derece uygun bir isim. Trabzonspor kurmaylarının bu transferi devre arasında bitirmek için hamle yaptığı belirtildi.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Defansif beceri: Interception (top kapma), yerden ve hava müdahalelerinde etkili; 69 civarı savunma puanlarıyla dikkat çekiyor (oyun puanlamalarına göre).

Fizik & atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.

Topla oyun: Pas ve top sürme yetenekleri ortalamanın üzerinde değil; bir stoper için daha çok defansif görevlerde etkili denebilir.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 16 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer yalnızca 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe ve 0-0 berabere kaldığı Galatasaray karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

KALESİNİ KAPATIYOR

Karadeniz devi, 6 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalya'nın yanı sıra, 4-0 kazandığı Kayseri ve 2-0 yendiği Eyüp maçlarında gol yemedi. G.Saray ile de 0-0 berabere kaldı.

Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı!
G.Saray'dan Sambacı orta sahaya kanca!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran'a 2 ayrı suçlama! İfade vermek için İstanbul'a geldi
Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:15
Sadettin Saran İstanbul'a geldi! Sadettin Saran İstanbul'a geldi! 02:13
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:06
Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! Valencia ile Mallorca puanları paylaştı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:04
Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! Dortmund 3 puanı 2 gol ile aldı! 01:03
Daha Eski
Sadettin Saran'dan ilk açıklama! Sadettin Saran'dan ilk açıklama! 00:45
Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı 00:45
Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! Anadolu Efes son periyotta yıkıldı! 00:45
Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! Ünlü gazeteci duyurdu: F.Bahçe anlaştı! 00:45
Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! Kocalispor evinde 3 puanı kaptı! 00:45
Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Rizespor maçı öncesi... 00:45