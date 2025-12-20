Trabzonspor'dan stoper hamlesi! Fatih Tekke'nin "Almayı çok istiyoruz" dediği isim ortaya çıktı

Trabzonspor devre arasında savunma hattına mutlaka takviye yapmayı planlıyor. Hedeflerden birisi de stoper. Çünkü birçok maçta stoper alternatifsizliği sebebiyle orta saha oyuncularını bu bölgede oynatmak zorunda kaldı. Gündemde birçok isim var ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin Beşiktaş derbisinden sonra "Almayı çok istediğimiz bir stoper var. Çok iyi bir oyuncu" dediği isim ortaya çıktı. Bordo-mavililerin, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger forması giyen Chibuike Nwaiwu ile ilgilendiği öğrenildi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 1.93'lük Nijeryalı stoper ile ilgili raporların çok olumlu olduğu belirtildi.

MARKET DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki savunmacının bonservis değeri 7 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak Wolfsberger'in genç stoper için talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu sezon toplam 16 maça çıktı ve bir kez gol sevinci yaşadı. Hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ilk müdahalelerde çok etkili olan Nwaiwu, savunmadan oyun kurmasıyla da dikkat çekiyor. Genç ve atletik bir isim olan Nwaiwu, Karadeniz devinin transfer kriterlerine son derece uygun bir isim. Trabzonspor kurmaylarının bu transferi devre arasında bitirmek için hamle yaptığı belirtildi.

OYUN TARZI VE ÖZELLİKLERİ

Savunma odaklı profil: Birincil görevi takımını savunma hattında organize etmek ve rakip atakları kesmek.

Fiziksel güç: Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında ve fizik mücadelelerde avantajlı.

Defansif beceri: Interception (top kapma), yerden ve hava müdahalelerinde etkili; 69 civarı savunma puanlarıyla dikkat çekiyor (oyun puanlamalarına göre).

Fizik & atletizm: Fiziksel özellikleri yüksek (özellikle güç ve zıplama) bu da savunmada önemli rol oynuyor.

Topla oyun: Pas ve top sürme yetenekleri ortalamanın üzerinde değil; bir stoper için daha çok defansif görevlerde etkili denebilir.

İSTİKRARLI PERFORMANS

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 16 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer yalnızca 1-0 mağlup olduğu Fenerbahçe ve 0-0 berabere kaldığı Galatasaray karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

KALESİNİ KAPATIYOR

Karadeniz devi, 6 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalya'nın yanı sıra, 4-0 kazandığı Kayseri ve 2-0 yendiği Eyüp maçlarında gol yemedi. G.Saray ile de 0-0 berabere kaldı.