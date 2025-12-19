CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Okay Yokuşlu merakı

Okay Yokuşlu merakı

Sakatlar, milli takıma gidenler ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Okay Yokuşlu'nun Alanyaspor maçında kadroda olmaması dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okay Yokuşlu merakı
Sakatlar, milli takıma gidenler ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Okay Yokuşlu'nun Alanyaspor maçında kadroda olmaması dikkat çekti. Teknik Direktör Fatih Tekke, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Saviç ve Nwakaeme ile ilgili bilgilendirme yaparken, Okay Yokuşlu'ya dair bir açıklamada bulunmadı. Tecrübeli orta saha, en son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Van Spor maçında 16 dakika forma giymişti. Okay, Yokuşlu ligde oynanan Göztepe ve Beşiktaş karşılaşmalarında ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.
REKLAM - Türk Telekom
G.Saray galibiyetle başladı!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
F.Bahçe golcü transferinde rota değiştirdi!
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! İtalya Süper Kupa'da ilk finalist Napoli! 01:34
FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu 01:32
G.Saray galibiyetle başladı! G.Saray galibiyetle başladı! 01:15
Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! Fenerbahçe Beko İtalya'da galip! 01:15
'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 'G.Saray'ın ilgisine rağmen gelmek istemiyor' 01:15
Okan Buruk: Hem kazandık hem de... Okan Buruk: Hem kazandık hem de... 01:15
Daha Eski
Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! Ahmed Kutucu'nun 2. golü geçerlilik kazanmadı! 01:15
Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! Gençlerbirliği'nden muhteşem geri dönüş! 01:15
G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! G.Saray'da Kazımcan için büyük fırsat! 01:15
PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! PFDK El Bilal Toure'nin cezasını açıkladı! 01:15
F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... F.Bahçe'ye büyük müjde! Eyüpspor maçı öncesi... 01:15
Arda Güler için bomba takas iddiası! Arda Güler için bomba takas iddiası! 01:15