Okay Yokuşlu merakı

Sakatlar, milli takıma gidenler ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da, Okay Yokuşlu'nun Alanyaspor maçında kadroda olmaması dikkat çekti. Teknik Direktör Fatih Tekke, Folcarelli, Mustafa Eskihellaç, Saviç ve Nwakaeme ile ilgili bilgilendirme yaparken, Okay Yokuşlu'ya dair bir açıklamada bulunmadı. Tecrübeli orta saha, en son Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Van Spor maçında 16 dakika forma giymişti. Okay, Yokuşlu ligde oynanan Göztepe ve Beşiktaş karşılaşmalarında ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamamıştı.