Teşekkürler Cumhurbaşkanım

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dün A Spor'a bağlandı ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomisi için tarihi adımlar atan Başkan Doğan, Akyazı ve Kartal projelerinden yıllık 50 milyon dolarlık gelir beklediklerini söyledi. Akyazı ve Kartal projeleriyle ilgili Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her konuda Türk sporunun ve futbolunun her zaman yanında. Bu projenin tahsisi ile alakalı bize çok yardımcı oldu. Trabzonspor'un yanında olduğu gibi herkesin yanında sağ olsun, var olsun. En büyük teşekkür kendisine" dedi.

HER ZAMAN YANIMIZDA OLDULAR

Başkan Ertuğrul Doğan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a özel teşekkür etti. Doğan, "Bu projelerden yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir sağlayacağız. Sayın Berat Albayrak, Trabzonspor'a her konuda inanılmaz bir destek verdi, ona da ayrı bir özel teşekkür etmek isterim" ifadelerini kullandı. Doğan Trabzon'da konu Trabzonspor olduğunda herkesin kendilerine destek verdiğini, bakanların ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in her zaman yanlarında olduğunu dile getirdi.

STADIMIZDA TRİBÜNLER DOLMALI

Maçlar taraftarla daha güzel, Beşiktaş müsabakasında yine gördük. Şehirde bir karnaval var gibiydi. Taraftarların daha önceki kırgınlıklarını anlayışla karşılıyoruz ama takımlarına sahip çıkmalarını da rica ediyoruz. Stadyumun dolu olması çok fark ediyor. İnşallah sıradaki maçlarımızı da kazanarak doğru transferler için çalışmalara başlayacağız."

PROJELER VE TRABZON'A KATKILARI

Doğan Projelerimiz detaylı görüşmelerle devam ediyor. Trabzonspor, bu 2 projeden yıllık yaklaşık 50 milyon dolar gelir sağlayacak. Trabzonspor'un sabit bir geliri yok. Stattaki bilet gelirleri diyeceğim ama biz oradan zarar ediyoruz. Beşiktaş maçında stat doldu, inşallah böyle devam eder, ama Trabzonspor buradan gelir edemiyor. Bu 2 projeden sonra Akyazı'dan aldığımız projeler var, son aşamaya getirdiğimiz İstanbul projesi var ve Cumhurbaşkanından onay bekliyoruz. Trabzonspor için bu projeler çok önemli.

ASLA SATIŞ OLMAYACAK

Kongrede bahsettim, bizim bu dönemde yapılan projelerin tamamı satış üzerine olmayacak, biz sadece kiralayacağız, satmak gibi bir niyetimiz yok. Tek derdimiz kendi durumumuzu rahatlatmak değil, Trabzonspor'un geleceğini kurtarmak. Bu yüzden de kongre üyelerimizle paylaştık, biz bunları satıp transfer yapmayacağız, buraları geliştireceğiz. Nasıl kira geliri elde ederiz, bundan sonra projeler 60-70 milyon dolarla çıkacağız. Her zaman rakipleriyle mücadele edebilecek takım haline getirmek istiyoruz. Ekonomik özgürlüğü hedefliyoruz. Ekonomisini düzelten, kimseye muhtaç olmayan Trabzonspor her zaman başarılı olur.

FATİH TEKKE İLE YOL HARİTASI

Fatih Tekke ile beraber yeni yol haritası çiziyoruz. Planlamayı 4 yıl, 5 yıl olarak yapıyoruz. Bu kadar fazla değişimin Trabzonspor'a faydası yok. Takımımızın başında çok iyi bir Trabzonlu var. Zamanının büyük kısmını tesiste geçiren bir hocamız var, ciddi bir emek veriyor. Oyuncularımızın hepsi sorunsuz şekilde takıma katkı vermeye çalışıyor.

TÜRKİYE KUPASI ÇOK ÖNEMLİ

Trabzonspor camiası kupasız mutlu olmaz. Son iki finali kaybettiğimiz için taraftara mahcubuz. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rotasyon gibi konular, Fatih Tekke'nin kararıdır. Tabii kupa bizim için çok önemli ve Avrupa'ya da direkt katılım hakkı sağlıyor. Zafere ulaşırsak çok güzel olur, kazanmak isteriz.

MUÇİ'Yİ 6.5 MİLYON EURO'YA ALABİLİRİZ

Fatih Tekke sezon sonunda 'Ernest Muçi kalsın' derse 6.5 milyon euro civarına transferi bitirebiliyoruz ve de 5 taksit şeklinde ödeyeceğiz. Performansı bize göre başarılı ama son karar hocamızın, biz sadece gerekeni yaparız."

NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPACAĞIZ

Hocamızın çalışmaları var, devre arası transferi zor. Belli oyuncular var, takıma değer katmayan oyuncuları almayız. Alacağımız oyuncuların hepsi bizi ileri taşımalı. Bizi ileriye taşıyacak transfer bulursak, yapacağız. Tek hedefimiz zirve. Biz, kendimizden 7 katı, 10 katı takımlarla mücadele veriyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Camia bir arada, tüm taraftarlarımız heyecanlı, içeride bu sinerji yakaladığımız sürece biz zirvede oluruz. Bu sene olmaz, seneye olur mantalite böyle olmalı. Çalışmalarımız profesyonel şekilde ilerliyor. İnşallah hata yapmadan transfer dönemini de gerçekleştireceğiz