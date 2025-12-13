CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu bir ay yok

Onuachu bir ay yok

Nijerya Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası kesin aday kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Onuachu bir ay yok

Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kesin kadroya dahil edildi. Sarı kart cezalısı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Nijeryalı golcü, 15 Aralık'ta milli takım kampına katılmak üzere ülkesine gidecek. Bu nedenle deneyimli oyuncu; 22 Aralık'taki Gençlerbirliği deplasmanında, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde kesin olarak görev yapamayacak. Turnuva 21 Aralık 2025-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas'ta düzenlenecek. Trabzonspor'da ayrıca Ouali de Fildişi Sahili Milli takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

OYNAMAYACAK OLMASI PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle puanını 34'e çıkaran Karadeniz devi, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. İlk yarının bitimine 2 hafta kala zorlu karşılaşmada sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Trabzonspor'un gol silahı Onuachu, geride kalan 15 haftalık bölümde fire vermeden tüm maçlarda top koşturmuş, 11 gol ve 1 asist katkısı vermişti. Nijeryalı forvetin yokluğunda Fatih Tekke ön bölgede yeni çözüm yolları için alternatifler üzerinde duruyor.

