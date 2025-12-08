Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası esiyor... Sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro bedelle kiralık olarak kadroya katılan Arnavut oyuncu, son haftalarda bir açıldı, pir açıldı... İlk haftalarda ilk 11 başlasa da istediği oyunu sergileyemeyen 24 yaşındaki oyuncu, son üç haftada vites yükseltti ve üst üste yaptığı katkılarla bordo-mavilileri Onuachu'yla birlikte sırtladı. İlk gollerini 24 Kasım'daki Başakşehir maçında atan Muçi, o karşılaşmada sonradan oyuna girmiş ve attığı iki golle 4-3'lük galibiyetin baş mimarı olmuştu.

Bu gollerin mükafatını Konyaspor maçında 11 başlayarak alan Muçi, taraftarının önünde de bir gol, bir asistle yıldızlaştı. Dün de Göztepe karşısında teknik direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerden biri olan Muçi, ikinci yarının hemen başında sahneye çıktı ve 46'da Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Arnavut oyuncu, 76'da ise muhteşem bir gole daha imza attı ve hem kendisinin hem de bordo-mavililerin ikinci sayısını kaydetti. Son üç haftada ise attığı 5 gol, 1 asistle dikkatleri üzerine çeken Muçi, atılan 9 golün 6'sına katkı yaptı.

ALKIŞI HAK ETTİLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Bek yok stoper yok biz de mecbur Onuachu'yu oraya çektik. Sarı kart yedik, haftaya Onuachu yok. Pina da yok. Bana göre bu kadar zor bir deplasmanda ilk devresi iyi olan bir maç oynadık. Her şeye rağmen maçın her anında hissettim bugün kavgadan kaçmadık. Bu Trabzonspor'a yakışan bir durumdur. Çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum.

Bu çocukların alkıştan başka hak ettiği bir şey yok."

DENNIS'TEN ŞIK GOL

Göztepe'de kazanılan serbest vuruşu Olaitan kullandı. Yıldız oyuncunun vuruşunu Andre Onana şık çıkardı. Ceza sahası dışına açılan topa Dennis gelişine muhteşem vurdu ve Onana'yı mağlup ederek skoru 2-1'e getirdi.

HATALAR YAPTIK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk devre taktiksel bir oyun sergiledik. İlk devrenin sonunda kalenin bir metre önünde gol kaçırdı. İkinci devre hata yaptık ve gol gördük. Son paslar ve şutlarda daha iyi olmamız gerekiyor" dedi.