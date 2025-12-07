CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe-Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe-Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 19:50
Göztepe-Trabzonspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Efkan, Juan, Janderson

Trabzonspor: Onana, Batagov, Serdar, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Göztepe-Trabzonspor maçı 7 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FIRTINA'DA HEDEF İKİNCİLİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara alırken, Trabzonspor bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Zorlu haftada İzmir deplasmanına konuk olmaya hazırlanan Fırtına, kritik maçı kazanarak puanını 34'e çıkartmayı ve ikinci sıraya yükselmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Göztepe ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor.

Göztepe-Trabzonspor maçı nasıl, nereden izlenir

GÖZTEPE İLE TRABZONSPOR ARASINDA 31. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, İzmir'deki bu maçla beraber Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya geliyorlar. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.

Göztepe-Trabzonspor maçları

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe-Trabzonspor maçı hakeminin Atilla Karaoğlan olduğunu açıkladı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstleniyor. MHK tarafından yapılan açıklamaya göre günün en çok beklenen maçı olan Göztepe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı. Aydın'a AVAR'da ise Mehmet Kısal'ın eşlik edeceği öğrenildi.

DİĞER
SON DAKİKA
