Baniya ameliyat edildi

Geçen hafta Baniya'nın sol kaval kemiğinde rahatsızlık yaşadığı açıklanmıştı. 26 yaşındaki stopere, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulandı. 1.94 boyundaki savunmacı sezonu kapatmış oldu.