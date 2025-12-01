Yıldız fırtınası

Şampiyonluk yarışında güçlü bir konuma gelen Trabzonspor'da takımın deneyimli yıldızları Andre Onana ve Paul Onuachu alkışları topluyor. 1 sene sonra çok sevdiği bordo- mavili formaya geri dönen Onuachu, golleriyle takıma destek verirken, saha içinde de liderliği üstleniyor. Manchester United'dan kiralık gelen dünyaca ünlü kaleci Andre Onana da kurtarışları ve tecrübesiyle şimdiden kalpleri fethetti.

MUHTEŞEM RAKAMLAR

Paul Onuachu, 14 lig maçında bu sezon 11 gol atarak krallık yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Nijeryalı yıldız, tıpkı 2023-2024 sezonundaki gibi başarılı bir performans sergileyerek alkışları topluyor. Andre Onana da Süper Lig'de 10 maça çıkarken tam 32 kurtarış yaptı ve takımın başarısında önemli bir pay sahibi oldu. İki yıldız isim saha dışında da takım arkadaşlarının çok saygı duyduğu figürler olarak öne çıkıyor.

TEKKE ÇOK GÜVENİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Andre Onana ve Paul Onuachu'ya çok güveniyor. İki yıldızın kalitesi ve tecrübesini çok beğenen Tekke, sadece saha içinde değil, saha dışında da verim alıyor. Hem Onana hem de Onuachu adeta bir kaptan gibi sorumluluk alıyor.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

Andre Onana ve Paul Onuachu, Trabzonspor tribünleri tarafından çok seviliyor. Bordo-mavili taraftarlar, her iki yıldızın performansını ve liderliğini takdir ediyor. Sadece maçlarda değil, sosyal medyada da iki yıldız isme yoğun sevgi gösteriliyor, destek mesajı atılıyor.

ONUACHU FARKI

Bu sezon ligdeki 11. golünü atan Paul Onuachu, 2000-01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ligde 10 ve üzeri gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Nijeryalı forvet, kaydettiği 2 golle Konyaspor maçının da kahramanı olarak adından söz ettirdi.