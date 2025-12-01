CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Muçi kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Trabzonspor'dan Muçi kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Son haftalarda fırtına gibi esen Ernest Muçi, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Beşiktaş’tan kiralanan Arnavut yıldızın satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro. Bordo-mavililer bu bedeli 5 taksitle ödeme hakkına sahip. İşte detaylar… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 10:49
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Muçi kararı! Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?

Süper Lig'de son haftalarda yükselen formuyla Trabzonspor'un en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Ernest Muçi, performansıyla adeta fark yaratıyor. 4-3 kazanılan Başakşehir maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı olan 24 yaşındaki Arnavut yıldız, Konyaspor karşısında da 1 gol ve 1 asistle sahne aldı.

Akşam'da yer alan habere göre, sezon başında Beşiktaş'tan 1 milyon euro karşılığında kiralanan Muçi'nin bonservisiyle ilgili karar aşamasına gelindi. Başarılı futbolcunun satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro + KDV olarak belirlenmiş durumda. Trabzonspor, bu rakamı ödemeye karar verirse bedeli 5 taksit halinde Beşiktaş'a aktarabilecek. Ayrıca, Muçi'nin eski kulübü Legia Varşova da bir sonraki satıştan elde edilecek net karın yüzde 10'unu alacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, Muçi'nin performansından oldukça memnun olduğu ve oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdiği öğrenildi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Legia Varşova'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Arnavut futbolcudan yüksek beklenti içindeydi. Siyah-beyazlı forma altında 61 maçta 11 gol ve 4 asist üreten Muçi'nin Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor.

REKLAM - TOD
Türkiye'nin en pahalı derbisi!
DİĞER
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine dev prim! İki başkan da çıldırdı...
Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor, turlamak istiyor! Kayserispor, turlamak istiyor! 10:16
Melikgazi Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı! Melikgazi Kayseri altıncı mağlubiyetini aldı! 10:09
Kupada 4. eleme turu heyecanı Kupada 4. eleme turu heyecanı 09:57
Derbi ateşi primlerle alevlendi! Derbi ateşi primlerle alevlendi! 09:55
Gençlerbirliği kupa maçında Sakarya’da! Gençlerbirliği kupa maçında Sakarya’da! 09:54
Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! Alperen Şengün'lü Houston evinde Utah Jazz'ı farklı geçti! 09:50
Daha Eski
Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları Samsunspor-Alanyaspor maçı detayları 09:46
Türkiye'nin en pahalı derbisi! Türkiye'nin en pahalı derbisi! 09:35
F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde! F.Bahçe–G.Saray derbisi öncesi 10 kritik madde! 09:28
Usta yazardan Beşiktaş yorumu! Usta yazardan Beşiktaş yorumu! 08:48
F.Bahçe-G.Saray derbisi canlı yayın bilgileri! F.Bahçe-G.Saray derbisi canlı yayın bilgileri! 08:26
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:58