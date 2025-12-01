CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışına devam ediyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışına devam ediyor!

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazanarak zirve takibini sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 14:52
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde zirve yarışına devam ediyor!

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sergilediği performans ile zirve yarışını sürdürüyor. Ligde geride kalan 14 haftada tek mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, hücumda üretken, savunmada ise dirençli bir görüntü ortaya koyuyor.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, geride kalan 14 haftada 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Rakip filelere 25 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 12 gol gördü. Bordo-mavililer, düşük skorlu karşılaşmalarda hanesine altın değerinde puanlar yazdırırken, birçok maçta kalesini gole kapattı.

İÇERİDE VE DIŞARIDA YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM KİMLİĞİ KAZANDI

Fatih Tekke, yönetimindeki bordo-mavililer, 14 haftalık performansıyla ligde yenilmesi zor bir takım kimliği kazandı. Disiplinli savunma anlayışını koruyan Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü. İç sahada 18 puan toplayarak zirvede yer aldı.

Karadeniz ekibi dış sahada ise tek yenilgisini Fenerbahçe'ye karşı aldı. Deplasmanda 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puan toplayarak dış sahada güven veren bir performans sergiledi.

SON İKİ HAFTAYI İSE GERİDEN GELİP KAZANDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de ise son iki haftayı geriden gelip kazandı. Bordo-mavililer, 13. haftada deplasmanda oynadığı RAMS Başakşehir maçında iki kez geri düşmesine rağmen karşılaşmadan 4-3 galip ayrılırken, 14. haftada evinde oynadığı Konyaspor maçını ise 1-0 mağlup duruma düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı bildi.

Trabzonspor'un 14 haftalık performansı ve aldığı sonuçlar:

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Galatasaray - Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Başakşehir - Trabzonspor:3-4

Trabzonspor - Konyaspor:3-1

