CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Sorun yaşadık

Sorun yaşadık

Süper Lig'dekı 100. maçına çıkan Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmayı böyle değerlendirdi: “Reaksiyonlarda çok eksiktik. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Galibiyeti Edin Vişça’ya armağan ediyoruz”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sorun yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor karşısında kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıkarken 34. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takımda ilk 25 maçında 50 puana ulaşan ikinci isim olan Tekke, maç sonunda ise şu ifadeleri kullandı: "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Vişça'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var, O da zor."

G.Saray'a derbi öncesi müjdeli haber!
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
DİĞER
Galatasaray'a derbi öncesi beklenen haber geldi! Victor Osimhen ve Yunus Akgün...
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı!
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Daha Eski
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45
Mourinho'dan akıllara zarar hareket! Mourinho'dan akıllara zarar hareket! 00:45
G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu 00:45
Kasımpaşa'da kazanan RAMS Başakşehir! Kasımpaşa'da kazanan RAMS Başakşehir! 00:45