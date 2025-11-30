Sorun yaşadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Konyaspor karşısında kariyerindeki 100. Süper Lig maçına çıkarken 34. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takımda ilk 25 maçında 50 puana ulaşan ikinci isim olan Tekke, maç sonunda ise şu ifadeleri kullandı: "Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Bugün sorunlar yaşadık açıkçası. Savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Her şeye rağmen bu galibiyeti aldık. Bu galibiyeti en başta Edin Vişça'ya armağan ediyoruz. Yola devam. Çarşamba kupa maçı var, O da zor."