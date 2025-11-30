Geri dönüş serisini sürdüren Trabzonspor’da zirve inadı

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor, Eylül-Ekim 2022'den bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmada geriye düşmesine rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, geçen hafta Başakşehir'i 4-3 mağlup ettikten sonra bu kez Konyaspor karşısında benzer bir reaksiyon göstererek oyunu lehine çevirip, haftanın öne çıkan takımlarından biri oldu.

OYUN VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

Trabzonspor, Konyaspor karşısında hücum verimliliği ve ceza sahası etkinliğiyle dikkat çekti. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (11), en fazla isabetli şut çeken (23), en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (80) ve en yüksek beklenen gol değerine ulaşan oyuncu bordo-mavililerin santrforu Paul Onuachu oldu. Attığı 2 golle gol krallığında da zirvede yer alan Nijeryalı yıldız 11 golle, Shomurodov (10), Icardi (7), Nesyri (7) ve Talisca'nın (6) önünde yer aldı.

ONUACHU'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon ligdeki 11'inci golünü atan Paul Onuachu, 2000/01 sezonundan bu yana Trabzonspor formasıyla ligde 10 ve üzeri gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu oldu. Opta verilerine göre bu sezon ligde en fazla maçta 2+ gol katkısı veren oyuncu da yine Onuachu oldu. Trabzonspor, Konyaspor'u ağırladığı son 9 lig maçında en az 2'şer gol attı (toplam 23 gol). Bordo mavililer, lig tarihinde daha uzun bir seriyi yalnızca Çaykur Rizespor'a karşı yakalayabilmişti (11 maç).

MUÇİ'NİN KARİYER REKORU VE İLK FRİKİK GOLÜ

Konyaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Ernest Muçi de Süper Lig kariyerinin rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu maçını oynadı. Yıldız oyuncu mücadeleyi 1 gol, 2/4 şut, 4 şut pası, 11 ceza sahası buluşması, 4 kazanılan ikili mücadele, 3 sahipsiz top kazanma ve 1 çalım ile tamamladı. Sergilediği başarılı grafikle dikkatli üzerine çeken Muçi, Süper Lig'deki ilk frikik golünü de Konyaspor ağlarına göndererek Ekim-Kasım 2024 sonrası ilk kez üst üste 2 maçta gol sevinci yaşamış oldu.

TEKKE YÖNETİMİNDE EN YÜKSEK PUAN

Süper Lig'de bu sezon 31 puan toplayan Trabzonspor, son şampiyonluk sezonu olan 2021/22'den bu yana 14'üncü haftalar itibarıyla en yüksek puanına ulaştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, özellikle son 2 haftada gösterdiği geri dönüşlerle ligin en dirençli ve en formda takımlarından biri haline geldi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Konyaspor karşısında elde ettiği galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka gazetesi: Bu film mutlu sona gidiyor

Sonnokta gazetesi: Fırtına tutulmuyor

Günebakış gazetesi: Trabzon'dan çıkış yok