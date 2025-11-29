Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'in 14. haftasında bordo-mavililer, Papara Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkıyor. Sezonun istikrarlı takımlarından olan Trabzonspor, ligde topladığı 28 puanla 3. sırada yer alıyor ve iç sahada galibiyet hedefliyor. Rakibi TÜMOSAN Konyaspor ise 15 puanla 10. sırada bulunuyor ve güçlü deplasman oyunu ile sürpriz peşinde.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut

Trabzonspor - TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanıyor.

TRABZONSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Papara Park'taki karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalıyor. Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Süleyman Özay ve Bilal Gölen dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı oldu.

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ

Trabzonspor-Konyaspor müsabakasının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, AVAR hakemi ise Candaş Elbil oldu.