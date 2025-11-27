Trabzonspor'da Fatih Tekke farkı! Son 6 teknik direktör arasında...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in görevden ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke ile 24 lig karşılaşmasına çıktı.

İlk sezonunda 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, bu sezon ise 13 müsabakada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde toplam 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

ABDULLAH AVCI, İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmayla şu ana kadar en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

Bordo-mavililer, Avcı'nın ikinci dönemindeki 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,80 puan ortalaması elde etti.

GÜNEŞ'İN 5. DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Trabzonspor tarihinde önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi ise kısa sürdü.

Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından başlayan 5. Şenol Güneş dönemi, 188 gün sürdü. Karadeniz ekibi, bu dönemde çıktığı 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,30 ortalamada kaldı.

BJELICA, TEK YABANCI ANTRENÖR

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu.

Bordo-mavililer, Bjelica ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1,50 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor'da en kısa sürede ise Orhan Ak görevde bulunurken 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşanarak 1,50 ortalamada kalındı.

Karadeniz ekibi, takımın başına iki kez geçici olarak getirilen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetimindeki toplam 3 maçta ise 2 beraberlik,1 mağlubiyetle 0,66 puan ortalaması tutturdu.