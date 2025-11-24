CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Boga operasyonu! Transfer listesinin ilk sırasında

Trabzonspor'dan Boga operasyonu! Transfer listesinin ilk sırasında

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, Nice forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Jeremie Boga’yı transfer listesinde ilk sıraya aldı. Teknik direktör Fatih Tekke’nin olumlu raporu sonrası görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Boga operasyonu! Transfer listesinin ilk sırasında

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Jeremie Boga dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlerde, bordo-mavililerin Boga'yı yakından takip ettiği vurgulandı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Fatih Tekke'nin de olumlu rapor vermesi etkili oluyor. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek futbolcu için Ligue 1 temsilcisi Nice ile görüşmeler başlayacak. Fransız basınında, Nice'in bonservis görüşmelerinde kolaylık sağlayabileceği ve indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Boga bu sezon 19 resmi maça çıkarken, 2 gol attı, 2 asist yaptı.

G.Saray'da arka adale alarmı!
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj!
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08
Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! Kerem'den G.Saray derbisi için mesaj! 01:08
F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! F.Bahçe Rize'de 2-0'dan geri döndü! 01:08
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:08
Milano derbisinde zafer Milan’ın! Milano derbisinde zafer Milan’ın! 01:08
Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! Rize'de tepki toplayan kırmızı kart kararı! 01:08
Daha Eski
C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! C. Ronaldo’dan akılalmaz röveşata! 01:08
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 01:08
Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! Arda Güler'in nefis pasını Mbappe değerlendiremedi! 01:08
Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! Beşiktaş'tan Karaoğlan’a sert tepki! 01:08
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 01:08
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 01:08