Trabzonspor'dan Boga operasyonu! Transfer listesinin ilk sırasında

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Jeremie Boga dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlerde, bordo-mavililerin Boga'yı yakından takip ettiği vurgulandı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için Fatih Tekke'nin de olumlu rapor vermesi etkili oluyor. Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek futbolcu için Ligue 1 temsilcisi Nice ile görüşmeler başlayacak. Fransız basınında, Nice'in bonservis görüşmelerinde kolaylık sağlayabileceği ve indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Boga bu sezon 19 resmi maça çıkarken, 2 gol attı, 2 asist yaptı.