Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin 11'i

Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin 11'i

Trabzonspor, Başakşehir deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışına kayıpsız ilerlemeyi planlıyor. Fatih Tekke’nin ekibi iki maçlık beraberlik serisi sonrası 3 puan hedefliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin 11'i

Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın kapanış gününde Trabzonspor, Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Halil Umut Meler düdük çalacak. Fırtına'da sakatlığını atlatarak hafta arasında antrenmanlara katılan Arseniy Batagov'un forma giymesi bekleniyor. Ukraynalı stoper ligdeki son maçta Alanyaspor'a karşı yer alamamıştı. Teknik heyetle görüşen Batagov'un forma giymek istediği kaydedildi

BAŞAKŞEHİR'DE İDEAL 11 SAHADA

Bordo-mavililerde savunma hattında Batagov ile beraber Rayyan Baniya ve Okay Yokuşlu ikilisinden biri oynayacak. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Alanyaspor'la berabere kalan Trabzonspor, kazanarak zirve yarışında emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor. Onuachu'nun ileri uçta başlayacağı mücadelede Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov ve Kazeem Olaigbe'de hemen arkasındaki üçlü olarak yer alacak. Orta sahada Folcarelli-Oulai ikilisi bozulmayacak, yan yana oynayacak.

35. KEZ RAKİPLER

Başakşehir ile Trabzonspor bu akşam oynayacakları maçla birlikte 35. kez rakip olacak. İki ekip bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer 14, turuncu-lacivertliler de 10 defa kazandı. 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 49 golüne, İstanbul takımı 38 golle yanıt verdi.

İSTANBUL'DA ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un Başakşehir'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde Karadeniz devi 8, turuncu-lacivertliler de 6 kez sahadan galip ayrıldı. 3 müsabakada ise taraflar üstünlük kuramadı. Geride kalan mücadelelerde bordomavililer 30 gol atarken, Başakşehir de 20 gol sevinci yaşadı.

2 MAÇTA FİRE YOK

İstanbul'da Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanan son iki maçta bordo-mavililerin üstünlüğü göze çarpıyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadı'nda yapılan son iki müsabakayı Trabzonspor 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.

TEKKE'NİN 24. SINAVI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasındaki Başakşehir maçıyla birlikte Karadeniz devinin başında ligde 24. müsabakasına çıkacak. Bu mücadeleyle bordo-mavililerin başında 258. gününü dolduracak olan Fatih Tekke, Trabzonspor ile ilk maçına da geçtiğimiz sezon Başakşehir karşısında çıkmıştı.

KADRODA 2 EKSİK VAR

Bordo-mavili ekipte, Başakşehir karşılaşması öncesi iki eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Karadağlı stoper, Stefan Saviç forma giyemeyecek. Aynı şekilde kırmızı kart cezası olan Faslı orta saha Benjamin Bouchouari, bugünkü mücadelede takımda yer alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir FK: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Berat, Umut, Crespo, Da Costa, Deniz, Shomurodov

Trabzonspor: Onana, Pina, Baniya(Okay), Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Augusto, Zubkov, Olaigbe, Onuachu

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
