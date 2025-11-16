CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Geçen sezona 10 puan fark

Geçen sezona 10 puan fark

Şampiyonluk sezonundan sonra en yüksek puana ulaşan Trabzonspor, geçtiğimiz sezona 10 puan fark atarak zirve hattının en güçlü takipçilerinden biri haline geldi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Geçen sezona 10 puan fark

Fırtına, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftası itibarıyla şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundan sonra en yüksek puana ulaştı. Bordo-mavililer, elde ettiği 25 puan ile son 4 sezonun en iyi 12 haftalık performansını sergilerken, geçen sezonun aynı dönemindeki 15 puana kıyasla 10 puanlık bir fark atarak önemli bir gelişim gösterdi. Karadeniz devi, 2021-22'deki şampiyonluğun ardından ilk kez 12. haftalar itibarıyla bu kadar yüksek bir puana ulaştı. Bordo-mavililer, şampiyonluk sezonunda 12 haftalık bölümde 30 puan toplayarak zirvenin tepesinde yer aldı. 2022- 23'te 22, 2023-24'te 22, 2024- 25'te ise 15 puan toplamışlardı.

AVCI İLE BAŞLAMIŞLARDI

Avcı ile başlayan, Şenol Güneş ile devam eden ve Fatih Tekke ile sona eren istikrarsız sürecin ardından, 2025-26 sezonuna yeni bir yapılanma ve kabuk değişimiyle başladı. Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde kadroya katılan yeni isimlerle saha içi performansını yükselterek sezona güçlü bir başlangıç yaptı.

TRANSFERLERİN ETKİSİ

Sezon başında yapılan transferler, takımın yükselişinde önemli bir rol oynadı. Onuachu, Augusto, Oulai, Olaigbe, Pina ve Onana gibi isimlerin performansları dikkat çekerken, Muçi ve Bouchouari katılımı, kadro derinliğini ve rekabeti daha da artırdı.

HEDEF İLK YARIDA ZİRVE

Bordo mavililer, geçtiğimiz sezona göre önemli bir istikrar ortaya koyarken, zirve yarışında iddialı bir tablo çiziyor. Fırtına hem hücumda hem de savunmada gösterdiği performansla, ligin ilk yarısını ilk üç takım arasında tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda ilerlemeyi planlıyor.

