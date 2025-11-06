Heyecanlandıran istatistik

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu Papara Park Stadyumu'nda yenilmeden elde etmişti. Söz konusu sezonda 38 Süper Lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla ligi şampiyon tamamladı. Papara Park'taki 19 maçta ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Karadeniz devi toplam 43 puan topladı.

BU SEZON DA YENİLMEDİ

Bordo mavililer bu sezon Trabzon'daki karşılaşmalarda hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, iç sahada oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Taraftarı önünde attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gördü. Fırtına bu sezon evinde topladığı 14 puanla, Galatasaray ile birlikte en iyi iç saha performansını sergileyen takım konumunda.