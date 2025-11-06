CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Heyecanlandıran istatistik

Heyecanlandıran istatistik

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu Papara Park Stadyumu’nda yenilmeden elde etmişti. Söz konusu sezonda 38 Süper Lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla ligi şampiyon tamamladı. Papara Park’taki 19 maçta ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Karadeniz devi toplam 43 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Heyecanlandıran istatistik

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu Papara Park Stadyumu'nda yenilmeden elde etmişti. Söz konusu sezonda 38 Süper Lig maçında 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla ligi şampiyon tamamladı. Papara Park'taki 19 maçta ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik elde eden Karadeniz devi toplam 43 puan topladı.

BU SEZON DA YENİLMEDİ

Bordo mavililer bu sezon Trabzon'daki karşılaşmalarda hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, iç sahada oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Taraftarı önünde attığı 10 gole karşılık kalesinde sadece 2 gol gördü. Fırtına bu sezon evinde topladığı 14 puanla, Galatasaray ile birlikte en iyi iç saha performansını sergileyen takım konumunda.

G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50