Fırtına’dan erken veda

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Geçen sezon final oynayarak ülkemizi gururlandıran Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu'nda Helsinki'ye elendi: 0-1. İlk maçta Bolt Arena'da 2-2 biten maçın rövanşında Finlandiya ekibini Papara Park'ta ağırlayan temsilcimiz büyük şanssızlık yaşadı. 0-0 sona eren ilk yarıda etkili olamayan genç Fırtına, 58. dakikada Mero'nun attığı golle geriye düştü. 61'de Onuralp Çakıroğlu'nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldık ve elendik.

ONANA TRİBÜNDE

Kaleci Onana, karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı. Kulübe geldiği günden bu yana genç kalecilerin gelişimi için büyük çaba harcayan Kamerunlu eldiven, Trabzonspor U19 Takımı'na tribünden destek vererek genç oyunculara moral oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Geçtiğimiz sezon Gençlik Ligi'nde finale kadar yükselen Trabzonspor U19, bu kez tribünlerden beklediği desteği bulamadı. Papara Park'taki maçta tribünler boş kaldı.