CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fırtına’dan erken veda

Fırtına’dan erken veda

Geçen sezon final oynayan Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu’nda Helsinki’ye elendi. 57. dakikada Mero’nun golü ile geriye düştük, 61’de Onuralp kırmızı gördü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına’dan erken veda

Geçen sezon final oynayarak ülkemizi gururlandıran Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2. Eleme Turu'nda Helsinki'ye elendi: 0-1. İlk maçta Bolt Arena'da 2-2 biten maçın rövanşında Finlandiya ekibini Papara Park'ta ağırlayan temsilcimiz büyük şanssızlık yaşadı. 0-0 sona eren ilk yarıda etkili olamayan genç Fırtına, 58. dakikada Mero'nun attığı golle geriye düştü. 61'de Onuralp Çakıroğlu'nun kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldık ve elendik.

ONANA TRİBÜNDE

Kaleci Onana, karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı. Kulübe geldiği günden bu yana genç kalecilerin gelişimi için büyük çaba harcayan Kamerunlu eldiven, Trabzonspor U19 Takımı'na tribünden destek vererek genç oyunculara moral oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Geçtiğimiz sezon Gençlik Ligi'nde finale kadar yükselen Trabzonspor U19, bu kez tribünlerden beklediği desteği bulamadı. Papara Park'taki maçta tribünler boş kaldı.

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
DİĞER
Viktoria Plzen – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler…
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50