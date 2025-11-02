Muçi'nin 2. derbisi

Trabzonspor'da Ernest Muçi, dünkü derbiye ilk 11'de başladı. Daha önce RAMS Park'a Beşiktaş formasıyla çıkan ve 1 gol atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam ise bordo-mavili takımla Galatasaray deplasmanına çıktı.
Trabzonspor'daErnest Muçi, dünkü derbiye ilk 11'de başladı. Daha önce RAMS Park'a Beşiktaş formasıyla çıkan ve 1 gol atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, dün akşam ise bordo-mavili takımla Galatasaray deplasmanına çıktı. Öte yandan Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe maçından sonra ikinci derbisini oynadı.