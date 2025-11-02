Gurur duyulacak oyun

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı açıklamada gurur duyulacak bir performans sergilediklerini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam şöyle konuştu: "İlk yarının ilk bölümünde üstün olan taraf bizdik. İlk yarının sonlarına doğru geçişler çok oldu. Tehlikeler yaşandı. Bizim de final öncesi paslar gibi eksiklerimiz oldu. İcardi'nin de oyuna girmesiyle savunmada kaldık. İyi de savunduk. Kolay olmuyor böyle maçlar.

HENÜZ RİTMİMİZİ BULMADIK

Böyle bir kadroya karşı 3 aylık bir takımla cesurca mücadele ettik. Gurur duyulacak şekilde oynadık. Henüz ritmimizi bulmuş değiliz. En önemlisi oyuncularımın o duyguyu vermesi. Futbolcularıma 'Sizlerle gurur duyuyorum' dedim. Bu takıma aşırı sorumluluk ve uzak hedefleri, hayalleri göstermeye gerek yok. Etap etap gitmek zorundayız. Bu sezon hedefimiz belli. Çok genç oyuncular, hata yapacaklar. Desteklenmeliler, çünkü çok iyi çalışıyorlar."

BATAGOV DUVARI

Trabzonspor savunmasının istikrarlı ismi Arseniy Batagov, Galatasaray maçındaki kritik müdahaleleriyle takımını ayakta tutan isimdi. Galatasaray'ın en önemli kozu Victor Osimhen'i başarıyla savunan Ukraynalı defans oyuncusu, 90 dakika boyunca adeta savaştı.

ZUBKOV DÖKTÜRDÜ

Zubkov ofans hattında Trabzonspor'un en etkili ismi olarak dikkat çekti. Dev karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız ikinci yarının başında gole çok yaklaştı. 48. dakikada Ernest Muçi'nin ortasında Zubkov kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi. 71'de ise Torreira'yı şık bir biçimde ekarte eden 29 yaşındaki futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Performansıyla alkışlanan Zubkov bu sezon 1 gol, 3 asistlik performansıyla 4 gole katkıda bulundu.

BANIYA GÖZ DOLDURDU

Sakatlanan Savic'in yerine 50. dakikada oyuna giren Rayyan Baniya, başarılı bir performans sergiledi. Son bölümde Galatasaray baskılı futbol sergilerken, 26 yaşındaki stoper, savunmadaki kritik müdahaleleri ile dikkat çekti. Bordo-mavili oyuncu bu sezon ligde 4 maçta süre aldı.

CHRİST OULAİ DİNAMO GİBİ

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Bastia'dan renklerine kattığı Oulai, her geçen gün performansını daha da artırıyor. Geçen hafta Eyüpspor'a jeneriklik gol atan 19 yaşındaki yetenek, 9 ikili mücadelenin 6'sından galip ayrıldı.

BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina golsüz biten maçı değerlendirdi. Yıldız oyuncu, "İlginç bir maç oldu. Kim kazanırsa kazansın şaşırılmayacak bir sonuç olacaktı. Böyle devam etmeliyiz, hedefimiz en yukarda olmak, şampiyon olabilmek" dedi.