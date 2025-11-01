TRABZONSPOR HABERİ - Paul Onuachu’dan samimi yanıt! “En iyisi Osimhen”

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, RAMS Park koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin, yoksa Osimhen mi?" sorusuna tebessümle karşılık veren Onuachu, "Osimhen" yanıtını verdi.

