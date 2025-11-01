CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ - Paul Onuachu’dan samimi yanıt! “En iyisi Osimhen”

TRABZONSPOR HABERİ - Paul Onuachu’dan samimi yanıt! “En iyisi Osimhen”

Galatasaray ile Trabzonspor arasında golsüz eşitlikle sona eren dev maçın ardından bordo-mavili ekibin yıldız forveti Paul Onuachu, RAMS Park koridorlarında kendisine yöneltilen “En iyi forvet sen misin, Osimhen mi?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte o yanıt… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 23:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ - Paul Onuachu’dan samimi yanıt! “En iyisi Osimhen”

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, RAMS Park koridorlarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen "En iyi forvet sen misin, yoksa Osimhen mi?" sorusuna tebessümle karşılık veren Onuachu, "Osimhen" yanıtını verdi.

İŞTE O YANIT

Tekke: Üstün olan taraf bizdik
Zirvede golsüz eşitlik!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt!
Buruk’tan maç sonu flaş hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! B. Münih evinde Leverkusen'i devirdi! 23:01
Londra derbisinde kazanan Chelsea! Londra derbisinde kazanan Chelsea! 22:51
Onana: Bizim için iyi diyebilirim Onana: Bizim için iyi diyebilirim 22:47
Tekke: Üstün olan taraf bizdik Tekke: Üstün olan taraf bizdik 22:42
Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! Barış Alper'den taraftarın tepkisine yanıt! 22:37
Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." Buruk'tan flaş hakem tepkisi! "En sevdikleri şey..." 22:34
Daha Eski
Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon 20:37
Osimhen direğe takıldı! Osimhen direğe takıldı! 20:40
G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! G.Saray'ın gollerine ofsayt engeli! 20:42
Serik'ten bol gollü galibiyet! Serik'ten bol gollü galibiyet! 21:00
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 21:52