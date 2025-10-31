Tekke farkı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezonki başarılı performansıyla farkını ortaya koydu. Fatih Tekke, son 15 yılda bordo-mavililerde görev yapan hocalar arasında en yüksek ortalamayı yakaladı. İlk 10 haftada 2.30'luk puan ortalaması elde eden Tekke, 2021-22 sezonunda gelen şampiyonlukta 2.13 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı'yı geçti. 2010-11'de de Şenol Güneş, 2.41 puan ortalaması yakaladı. Fatih Tekke, Güneş'e yaklaşarak dikkat çekti.