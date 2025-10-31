Tekke farkı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bu sezonki başarılı performansıyla farkını ortaya koydu. Fatih Tekke, son 15 yılda bordo-mavililerde görev yapan hocalar arasında en yüksek ortalamayı yakaladı. İlk 10 haftada 2.30'luk puan ortalaması elde eden Tekke, 2021-22 sezonunda gelen şampiyonlukta 2.13 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı'yı geçti. 2010-11'de de Şenol Güneş, 2.41 puan ortalaması yakaladı. Fatih Tekke, Güneş'e yaklaşarak dikkat çekti.
