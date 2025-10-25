Trabzonspor'da Ernest Muçi: Bu takımın parçası olmaktan dolayı mutluyum

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'da Ernest Muçi, Eyüpspor karşılaşmasının ardından iyi bir maç olduğunu belirterek, Trabzonspor'un parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 23:29
Trabzonsporlu futbolcu Ernest Muçi, Eyüpspor karşılaşmasının ardından iyi bir maç olduğunu belirterek, kazanmaya devam ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcu Ernest Muçi, çok önemli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. İçeride oynadığımız için kazanmak çok önemliydi. Bunu başarabildiğimiz için mutluyum. Kazanmaya devam ediyoruz. Takım gayet iyi gidiyor. Ben de bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Takıma olan alışma dönemim gayet iyi gidiyor. Sonraki maçları çok heyecanlı şekilde bekliyor olacağım. Çok umutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık" dedi.

"KAZANDIĞIMIZDA NEREDE OLDUĞUMU ÇOK DÜŞÜNMÜYORUM"

Sahada olmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Muçi, "Hocamız beni nerede oynatırsa oynatsın nerede olmamı isterse istesin, ben takıma yardımcı olmaktan dolayı her zaman mutlu olacağım. Sahada olmak benim adıma büyük bir mutluluk. Ondan da daha değerli olan şey kazanabilmek. Bugün de kazandık. Dolayısıyla kazandığımızda nerede olduğumu çok düşünmüyorum. Hocamız beni oynattığı zaman nerede olursa olsun elimden gelen en iyi mücadeleyi veremeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"GAYET İYİ GİDEN BİR SEVİYEYE SAHİBİZ"

Galatasaray maçı ile ilgili soruya ise Muçi, "Onlar iyi takım ama onlar da biliyor ki biz de iyi bir takımız. Gayet iyi giden bir seviyeye sahibiz. Bizim adımıza önemli bir maç olacak. Onlar için de önemli bir maç olacak. İyi bir savaş olacak. Umuyorum biz galip geleceğiz" ifadelerini kullandı.

