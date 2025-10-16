CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tekke hiç yenilmedi

Tekke hiç yenilmedi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da, Fatih Tekke dikkat çeken bir istatistikle öne çıkıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Tekke hiç yenilmedi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da, Fatih Tekke dikkat çeken bir istatistikle öne çıkıyor. Teknik adamlık kariyerinin en formda dönemini yaşayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bugüne kadar Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

3 GALİBİYET, 1 BERABERLİK

Teknik direktör Fatih Tekke, Çaykur Rize ile 4 kez karşılaştı, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Tekke, Denizlispor'un başındayken Rizespor ile 0-0 berabere kalırken; Alanyaspor ile Süper Lig'de rakibini 2-1 ve 1-0 mağlup etti. Trabzonspor teknik direktörü olarak ise yeşil-mavilileri 2-0'la geçti.

İLHAN PALUT İLE 6. RANDEVU

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Fatih Tekke bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ü Süper Lig, 2'si 1. Lig ve 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı. Süper Lig'deki 3 karşılaşmanın tamamında galip gelen taraf Fatih Tekke'nin takımları oldu. Öte yandan 1. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta ise İlhan Palut'un takımı Hatayspor üstün geldi.

RİZE'Yİ 4 YILDIR YENEMİYOR

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, son 4 sezondur Rize deplasmanında galibiyet yüzü göremedi. Bu kötü seriye son vererek hem moral bulmak hem de şampiyonluk yarışında yara almadan yola devam etmek istiyor.

EN SON 2019-20'DE

Fırtına, Çaykur Rize deplasmanında son galibiyetini 2019-20 sezonunda 2-1'lik skorla almıştı. Bu maçın ardından Rize'de oynanan 4 karşılaşmada bordo-mavililer 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz derbisinde son dönemde üstünlük kurmakta zorlanan Fırtına, bu kez başarmak istiyor

GALİBİYET SERİSİ DEVAM ETMELİ

Ligde geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 17 puanla 2. sırada yer alıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen bordo-mavililer, milli aranın ardından çıkışını sürdürmek istiyor.

TEKKE'DEN MOTİVASYON

Teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi yaptığı takım toplantılarında oyuncularına mücadele gücü yüksek, disiplinli ve tempolu bir oyun sergilemeleri gerektiğini vurguladı. Tekke, Rize deplasmanda alınacak galibiyetin takımın öz güvenini artıracağına dikkat çekti.

