Sunum yapıldı

Sunum yapıldı

Açılışlar için pazar günü Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor yönetimini kabul etti. Şenol Güneş, kulübün İstanbul’daki projesiyle ilgili bir sunum yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Sunum yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü Trabzon'da, yapımı biten tesis ve projelerin açılış törenine katılmıştı. Trabzon ziyaretinde birçok yatırım ve proje müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Trabzonspor kurmayları da Hayri Gür Spor Salonu'nda yer aldı. Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve kulübün efsane isimlerinden Şenol Güneş de protokol bölümünde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konuşması öncesi bordo mavili kurmayları kabul ettiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trabzonspor'un İstanbul'daki projesiyle ilgili bir sunum yaptı.

BÜROKRASİ HAREKETE GEÇTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, proje için 'olur' verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da olumsuz bir yanıt vermedi. Daha önce hem Başkan Doğan hem de Asbaşkan Kafkas, projeye ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. Güneş'in sunumu sonrası, kulübün geleceğini doğrudan ilgilendiren arazi için bürokratik süreçlerin hızlandığı belirtiliyor. Öte yandan Şenol Güneş'in sporun geleceğiyle ilgili farklı bir proje daha hazırladığı konuşuluyor. Bu konuda bir sunum yapıp yapmadığı bilinmese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede bu başlığın da gündeme geldiği kulislerde dile getiriliyor.

SÜRMENE KILICI TAKDİM EDİLDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş, 'Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni' için Trabzon'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonunda Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas ve Şenol Güneş tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yer aldığı işlemeli bir Sürmene kılıcı takdim edildi.

