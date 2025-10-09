CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Savic'in geri dönüşü

Savic'in geri dönüşü

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle ligde 13, toplamda 20 maçta oynayabilen Stefan Savic, bu dönem ise bordo mavililerin en istikrarlı oyuncusu konumunda yer almayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Savic'in geri dönüşü

Fırtına geçen sezon Atletico Madrid'den ayrılarak serbest statüye düşen Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki savunmacı, sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada (841 dakika) görev alabildi. Karadağlı futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı. 1.87 boyundaki yıldız bu sezon Batagov ile stoperde iyi ikili oluşturdu. Ukraynalı futbolcu da 8 maçta 675 dakika görev yaparak tüm maçlarda Savic ile stoperde görev yaptı.

HER MAÇTA OYNADI

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu. Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, ilk 8 lig maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 720 dakika görev yaptı.

GOL KATKISI DA YAPTI

Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 8 haftada 1 gol atarak takımına skor katkısı da yaptı. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine getirilen Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.

G.Saray'a dev gibi stoper!
F.Bahçe'de Tedesco için flaş karar!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Gazze'de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür...
Juve'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 9 Ekim Perşembe 2025 07:49
Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! Şampiyonlar Kupası F.Bahçe Medicana'nın! 00:10
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu! 00:10
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması! 00:09
Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! Özbek: Galatasaray'a yakışır bir proje olacak! 00:09
Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti Barcelona İsrail ekibinin talebini reddetti 00:09
Daha Eski
Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi Boey G.Saray'a neden transfer olmadı? Resmi açıklama geldi 00:09
G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! G.Saraylı yıldıza Liverpool kancası! 00:09
Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! Jesus'tan F.Bahçelileri kızdıracak Mourinho sözleri! 00:09
Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo bir kez daha tarihe geçti! 00:09
Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! Icardi'den Buruk'a şaşırtan talep! 00:09
Barış Alper krizi patlak verdi! Barış Alper krizi patlak verdi! 00:09