Savic'in geri dönüşü

Fırtına geçen sezon Atletico Madrid'den ayrılarak serbest statüye düşen Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 yıllık sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki savunmacı, sakatlıklar nedeniyle Süper Lig'de geçen sezon 13 karşılaşmada (841 dakika) görev alabildi. Karadağlı futbolcu, geçen sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da toplam 20 karşılaşmada forma giydi, 1423 dakika görev yaptı. 1.87 boyundaki yıldız bu sezon Batagov ile stoperde iyi ikili oluşturdu. Ukraynalı futbolcu da 8 maçta 675 dakika görev yaparak tüm maçlarda Savic ile stoperde görev yaptı.

HER MAÇTA OYNADI

Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Savic, bu sezon ise savunmanın değişmez ismi oldu. Erzurum kampına katılarak sezon öncesi hazırlıklarını iyi değerlendiren Karadağlı stoper, ilk 8 lig maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak 720 dakika görev yaptı.

GOL KATKISI DA YAPTI

Geçen sezonu golsüz tamamlayan Savic, bu sezon ise ilk 8 haftada 1 gol atarak takımına skor katkısı da yaptı. Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olmasıyla kaptanlık görevine getirilen Karadağlı futbolcu, Trabzonspor'un ligin 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 1-0 yendiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atarak 3 puanı getiren isim oldu.